Son Dakika Haberleri: Yücel Yılmaz'ın kedisi 'Pati' basın mensuplarının gözdesi oldu
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Yücel Yılmaz'ın kedisi 'Pati' basın mensuplarının gözdesi oldu

1 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen Milli Mücadelenin 100'üncü yılında "Kuva-i Milliye Şehri Balıkesir" konulu sempozyumun tanıtım toplantısına sürpriz bir konuk katıldı.

Yücel Yılmaz'ın kedisi 'Pati' basın mensuplarının gözdesi oldu, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen Milli Mücadelenin 100'üncü yılında "Kuva-i Milliye Şehri Balıkesir" konulu sempozyumun tanıtım toplantısına sürpriz bir konuk katıldı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın makamında barınan "Pati" isimli kedisi toplantının sonunda salona girdi. Pati isimli kedisini basın mensuplarıyla tanıştıran Yücel Yılmaz, kedisinin kendisine huzur verdiğini söyledi.


Basın toplantının sonunda Karesi Toplantı Salonu'na giren Yücel Yılmaz'ın British Shorthair cinsi Pati isimli kedisi basın mensuplarının ilgi odağı oldu. Basın mensuplarına kendisini sevdiren kedisinin makamında barındığını belirten Yücel Yılmaz, kedilerin kendisine huzur verdiğini ifade etti. - BALIKESİR

Yücel Yılmaz, Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:02 Kaynak: İHA
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