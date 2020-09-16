Yücel Yılmaz: "Kentler harekete geçiyor, bisiklete binelim" - Son Dakika

Yücel Yılmaz: "Kentler harekete geçiyor, bisiklete binelim"

'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında 10 büyükşehir belediyesinin katıldığı bisiklet sürüş etkinliğinin startını Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, takım elbise ile pedal basarak verdi.

Yücel Yılmaz:

'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında 10 büyükşehir belediyesinin katıldığı bisiklet sürüş etkinliğinin startını Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, takım elbise ile pedal basarak verdi. Başkan Yılmaz "Kentler harekete geçiyor, bisiklete binelim" diyerek Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a meydan okudu.

Avrupa Birliği Delegasyonu'nun 16-22 Eylül günleri arasında Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği ile birlikte organize ettiği bisiklet sürüş etkinliği ile haftanın startını Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz verdi. Sabah saat 08.00'da etkinliğinin başlamasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, takım elbiseyle Balıkesirli bisikletçiler ile pedal çevirdi. Etkinlik kapsamında sosyal medyada hareketliliğe dikkat çekmek için başlatılan 'challenge'a Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Kentler harekete geçiyor, bisiklete binelim" diyerek Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a meydan okuyarak challenge başlattı. Etkinliğe; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi katıldı.

Başkan Yılmaz: "Bisiklet düzenli ulaşım aracı olmalı"

'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında bu haftanın sıfır emisyonlu geçireceklerini belirten Başkan Yılmaz "Sağlığımız için vücudun düzenli egzersizler yapması gerekiyor. Bu hareketlilik insan için çok önemli. Hareketlilik haftasında şehirlerimizde bir bilinç oluşturmayı hedefliyoruz. İnsanlarımız şehirlerde kısa mesafeleri bisikletler ile yapabilmelidir. Bisiklet düzenli olarak ulaşım aracı tercih edilmelidir. Bu sayede hem insanlarımız fiziklerini hareket ettirecek hem de araçlardaki emisyonun doğayı kirletmesini engelleyecektir. Bu engellemeyi de pandemi sürecinde insanlar evlerinde kaldıklarında gördük. Sokaklar boş olduğunda doğanın bile kendine geldiğini ölçümlemelerimiz ile tespit ettik. İnsanın aslında vücudu ile hareket etmesi gereken bir varlık olduğunu ancak hayatın yoğunluğundan dolayı iş yerlerine araçlar ile gidildiğini söyleyen Başkan Yılmaz, iş yerinden de diğer noktalara araç ile gidildiğinde vücudun yeterince hareket etmediğine dikkat çekti. Bisiklete binme bilincini Avrupa Hareketlilik Haftası içerisinde yeniden oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Yılmaz "Takım elbise ile yürüyen ya da bisiklete binmiş insanların üzerinde oluşturulmuş mahalli baskıları da ortadan kaldırmak istiyoruz çünkü küçük adımlar genel de büyük değişiklikler oluşturuyor" dedi. - BALIKESİR

Muhittin Yücel, Balıkesir, Bisiklet, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 13:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yücel Yılmaz: 'Kentler harekete geçiyor, bisiklete binelim' - Son Dakika Spor

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