Yücelik: "Pandemi teşvik ve destekleri devam etmeli" - Son Dakika

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle düzenlenen, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Oda/Borsa Başkanları Toplantısı'nda, iş dünyasının pandemi sebebiyle yaşadığı sıkıntıları anlattı ve ticaret erbabının taleplerini dile getirdi.

Toplantının açış konuşmasını yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, pandeminin Türk iş dünyasına etkilerini sınırlamak için TOBB'un girişimleriyle iş ve çalışma hayatında yapılan düzenlemeler hakkında bilgiler verdi.

Hisarcıklıoğlu'ndan başkanlara teşekkür

Ekonomiyle ilgili yapılan düzenlemelerdeki en büyük payın illerdeki oda ve borsalar olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu şunları söyledi; "Görevimiz gereği sizler üyelerinizin, bizler de sizlerin sesi olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Özellikle, 1 yılı aşan bir süreden beri etkisi altında olduğumuz bu pandemi döneminde sizlerin talepleri doğrultusunda iş dünyamıza nefes aldıracak birçok düzenlemenin hayata geçirilmesine vesile olduk. Sizlerin taleplerini, beklentilerini Ankara'da Cumhurbaşkanlığına ve ilgili bakanlıklara ileterek çözüm yolları aradık. Özellikle son dönemde Kısa Çalışma Ödeneğinin devamı konusundaki çabalarınız olumlu sonuç verdi ve bu destek 3 ay daha uzatıldı. Bu çabalarınızdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bugünkü istişare toplantımızda da sahada yaşanan sıkıntıların son durumunu tespit etmek ve önümüzdeki kapanma süreciyle ilgili oda/borsa başkanlarımızın düşüncelerini öğrenmek istedik." diye konuştu.

Toplantıda Hisarcıklıoğlu'nun konuşmasının ardından, oda/borsa başkanlarıyla pandemi dönemi sorunlarıyla ilgili 5 soruluk bir anket yapıldı ve sonuçları anlık olarak paylaşıldı. Toplantıda daha sonra söz alan oda/borsa başkanları pandemi sebebiyle yaşanan sıkıntıları dile getirdiler.

Yücelik; "Borçlar faizsiz ertelensin"

Toplantıda konuşan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik de, sürecin iş dünyasına ve çalışma hayatına yaşattığı problemleri gündeme getirdi. Teşvikler ve istihdam artırıcı desteklerin pandemi sonuna kadar devam etmesinin, çalışma hayatına ve ekonomik istikrara büyük fayda sağlayacağını vurgulayan Başkan Yücelik, bu sebeple Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Kısa Çalışma Ödeneğinin, tüm sektörleri kapsayacak şekilde 3 ay daha uzatılmasının çok doğru bir karar olduğunu belirterek, verilen desteğin imkanlar ölçüsünde artırılmasının da, bu destekten yararlanan işletmeler için çok faydalı olacağını ifade etti. Yine pandeminin etkileri azalıncaya kadar esnaf ve tüccarın bankalara ve kamu kurumlarına olan borçları faizsiz olarak ertelenmesini talep ettiklerini kaydeden Yücelik ayrıca, finansmana ihtiyaç duyan işletmelere 6 ay ödemesiz, düşük faizli kredi imkanı sağlanmasının yerinde olacağını söyledi. Konuşmasında kira desteğinin de yine pandemi süresince ve sektör ayrımı yapılmaksızın devam etmesi gerektiğine dikkati çeken Yücelik, özellikle hizmet sektöründeki işletmelere verilen destek miktarının artırılması gerektiğini dile getirdi.

"Uygulanabilir sicil affı istiyoruz"

Kapanma dönemindeki tarihlerde çek ve senet ödemesi olan ticaret erbabının durumuna da çözüm bulunmasını isteyen Başkan Yücelik, işletmelerin ticaretinin aksamaması ve internetten satış ve pazarlama imkanlarının yaygınlaştırılması için de talep eden firmalara devletin bu konuda ücretsiz destek vermesi gerektiğine değindi. Yücelik son olarak, ihracatçı firmalar için Eximbank kredilerinin limitlerinin artırılması gerektiğini ve zor durumdaki ticaret erbabının kredi kullanabilmesi için bankaların inisiyatifine bırakılmayan, uygulanabilir bir sicil affı çıkarılmasını talep ettiklerini sözlerine ekledi. - ERZURUM