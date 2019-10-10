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Yücelik'ten Barış Pınarı Haketanı'na destek

43 dakika önce

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek mesajı yayımladı.

Yücelik'ten Barış Pınarı Haketanı'na destek, System.String[]

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek mesajı yayımladı.


Mesajında, Mehmetçik'e başarı dileyen Başkan Yücelik, "Tarihi boyunca, zulmün ve zalimin karşısında, haklının ve mazlumun yanında olan Türk milletinin asil evlatları, bugün de aynı sorumluluk bilinci ve kararlılıkla tarihte yerini alacak yeni bir harekat daha başlatmıştır. İnşallah en kısa zamanda hiçbir vatan evladının burnu dahi kanamadan, hem ülkemiz hem de bölgede hayatları altüst olmuş masum insanlar için hayırlı sonuçlara ulaşılacak ve huzurumuzu bozan terör örgütlerinin beli kırılacaktır. Allah, Mehmetçiğimizin daima yar ve yardımcısı olsun. Türk milleti birlik ve beraberlikle her şeyin üstesinden gelecek güce sahiptir" ifadesini kullandı.


Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, hükümetin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı tutumu, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere toplumun büyük kesiminin desteği ile sürdürülen harekatı iş dünyasının da sonuna kadar desteklediğini vurgulayan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, harekatın sonuçlarının güven ve istikrar anlamında ekonomiye olumlu etkileri olacağına inandıklarını söyledi. - ERZURUM

Barış Pınarı Harekatı, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:15 Kaynak: İHA
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