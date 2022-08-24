Video: Çin'deki Çay Fuarı Gelişen Çay Endüstrisini Keşfetme Fırsatı Sunuyor - Son Dakika
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Video: Çin'deki Çay Fuarı Gelişen Çay Endüstrisini Keşfetme Fırsatı Sunuyor

24.08.2022 23:21
Video: Çin'deki Çay Fuarı Gelişen Çay Endüstrisini Keşfetme Fırsatı Sunuyor

YUE YUANYUAN, Xinhua muhabiri: "Herkese merhaba, ben Xinhua muhabiri Yue Yuanyuan. Bugün Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de size bir bardak çay ikram etmek için bulunuyorum.

YUE YUANYUAN, Xinhua muhabiri:

"Herkese merhaba, ben Xinhua muhabiri Yue Yuanyuan. Bugün Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de size bir bardak çay ikram etmek için bulunuyorum. Burası çay sevenlerin "cenneti" olan 15. Anhui Uluslararası Çay Endüstrisi Fuarı. Gelin fuarı birlikte gezelim!

Çin'in içinden ve yurtdışından çay sektöründe yer alan 600'ün üzerinde şirketin yanı sıra 1.200 alıcı da 18-21 Ağustos tarihleri arasında açık olacak bu fuarda bulunuyor. Keemun siyah çayı, Yunnan'ın Pu'er çayı, ve Guangdong'un Chenpi çayı gibi ünlü Çin çaylarından tonlarca var burada. Çay takımları ve çay makineleri gibi çay endüstrisi ürünleri de fuarda sergileniyor."

YUE YUANYUAN, Xinhua muhabiri:

"Bu, Çin'in en ünlü çay markalarından birisi olan Huangshan Maofeng çayı. Gelin birlikte, bunun gibi bir bardak çayın nasıl yapıldığını görelim.

Çay içmek Çin'de zengin bir kültüre sahip ve bu fuarda değişik türde çay takımları görmek ve zarif çay seremonilerini deneyimlemek için fazlasıyla şansınız var.

Çay yaprakları sağlık ve keyfin yanı sıra insanlara servet de getirebiliyor. Anhui'yi örnek alalım; 2021'de Anhui eyaletindeki çay bahçelerinin kapsamlı üretim değeri yaklaşık 61,5 milyar yuandı (yaklaşık 9 milyar ABD doları) ve çay endüstrisi üç milyonun üzerinde insana istihdam sağlıyordu. Gelin bu konuda biraz bilgi alalım."

WANG Yİ, Anhui Cuilan Yatırım Geliştirme Limited Şirketi Marka Departmanı Müdürü:

"Artık, şirketler artı kooperatifler artı çiftçilerden oluşan iş modeliyle çay bahçesi (arazi) birleşik ve standart yönetimle yönetilecek. Bu (yönetim modeli), çay çiftçilerinin yaygın yönetim şeklinde değişiklik yarattı. Bu sadece verimi artırmakla kalmıyor, çayın alım fiyatını da yükseltiyor. Diğer taraftan bize özgü çayı eskiden yılda bir sezon üretirdik, ama şimdi ürün listemizi siyah çay, sarı çay ve yeşil çayı da dahil ederek genişletiyor ve çay toplama döngüsünü uzatıyoruz. Çay çiftçisi eskiden mu (yaklaşık 0,067 hektar) başına 3.000-4.000 yuan (yaklaşık 400-587 ABD doları) kazanabiliyorken şimdi bu 8.000-10.000 yuana (yaklaşık 1.174-1.467 ABD doları) kadar çıkabiliyor. İlçede bulunan 4.000'in üzerinde hane bu modelle daha fazla fayda sağladı."

YUE YUANYUAN, Xinhua muhabiri:

"Çay yaprakları bize sadece özgün bir kültür sağlamakla kalmıyor çay çiftçileri için daha iyi bir yaşam da sunuyor. Çay keşfi yolculuğu hiçbir zaman bitmeyecek. Çay endüstrisinin önümüzdeki yıllarda ne yönde ilerleyeceğini görmek için sabırsızlanıyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hefei'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Video: Çin'deki Çay Fuarı Gelişen Çay Endüstrisini Keşfetme Fırsatı Sunuyor - Son Dakika

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