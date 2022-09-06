Çin'in Anhui Eyaletinde Araştırmacılar, İpek Böceği Çiftçilerine Rehberlik Ediyor - Son Dakika
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Çin'in Anhui Eyaletinde Araştırmacılar, İpek Böceği Çiftçilerine Rehberlik Ediyor

06.09.2022 16:10
Çin'in Anhui Eyaletinde Araştırmacılar, İpek Böceği Çiftçilerine Rehberlik Ediyor

YUEXİ, 6 Eylül (Xinhua)-- Dut tarımı ve ipek böceği yetiştiriciliği sektörü Çin'in doğusundaki Anhui eyaletine bağlı Yuexi ilçesi halkı için başta gelen geçim kaynaklarından birisi. Dut ağaçlarının 80.000 mu (yaklaşık 5.333 hekt ar) büyüklüğünde bir alanı kapladığı ilçede 16.

YUEXİ, 6 Eylül (Xinhua)-- Dut tarımı ve ipek böceği yetiştiriciliği sektörü Çin'in doğusundaki Anhui eyaletine bağlı Yuexi ilçesi halkı için başta gelen geçim kaynaklarından birisi. Dut ağaçlarının 80.000 mu (yaklaşık 5.333 hekt ar) büyüklüğünde bir alanı kapladığı ilçede 16.700 hane ipek böceği yetiştiriciliği yapıyor. İpek böceği çiftçileri 2021 yılında ipek böceği kozası satışından 262 milyon yuan (yaklaşık 37,79 milyon ABD doları doları) gelir elde etti. Anhui Tarım Bilimleri Akademisi 2022 yılından itibaren ilçedeki çiftçi ve işletmelere teknik destek sağlamak için bir araştırma ekibi oluşturdu. Bu ekip şimdiye dek 10 pilot köyde 2.000'in üzerinde çiftçiyle buluşarak ipek böceği endüstrisinin gelişmesine yardımcı oldu.

Çin'in Anhui Eyaletinde Araştırmacılar, İpek Böceği Çiftçilerine Rehberlik Ediyor

Anhui Tarım Bilimleri Akademisi'nde bir doktor olan Li Ruixue (sağda), Çin'in doğus undaki Anhui eyaletinin Yuexi ilçesinin Lianyun kasabasına bağlı Liantang köyünde bir dut bahçesinde ipek böceği yetiştiricilerine tavsiyelerde bulunuyor, 4 Eylül 2022. (Fotoğraf: Du Yu/Xinhua)

Çin'in Anhui Eyaletinde Araştırmacılar, İpek Böceği Çiftçilerine Rehberlik Ediyor

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Yuexi ilçesinin Lianyun kasabasına bağlı Liantang köyünde bulunan bir kooperatifte çiftçiler, ipek böceklerini dut yapraklarıyla besliyor, 4 Eylül 2022. (Fotoğraf: Du Yu/Xinhua)

Çin'in Anhui Eyaletinde Araştırmacılar, İpek Böceği Çiftçilerine Rehberlik Ediyor

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Yuexi ilçesinde bulunan bir ipek şirketine ait bir atölyede ipekten yatak örtüsü yapan işçiler görülüyor, 4 Eylül 2022. (Fotoğraf: Du Yu/Xinhua)

Çin'in Anhui Eyaletinde Araştırmacılar, İpek Böceği Çiftçilerine Rehberlik Ediyor

Anhui Tarım Bilimleri Akademisi'nde bir yardımcı araştırmacı olan Zhang Yan (sağd a), Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Yuexi ilçesinin Lianyun kasabasına bağlı Li antang köyünde bulunan bir kooperatifte, ipek böceği yetiştiricilerine ipek böceği kozası seçimi hakkında talimat veriyor, 4 Eylül 2022. (Fotoğraf: Du Yu/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in Anhui Eyaletinde Araştırmacılar, İpek Böceği Çiftçilerine Rehberlik Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Anhui Eyaletinde Araştırmacılar, İpek Böceği Çiftçilerine Rehberlik Ediyor - Son Dakika
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