Yufka ekmek ev hanımının kazanç kapısı oldu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta ev hanımı Sevim Karadaş, açtığı iş yerinde kendi imalatı yufka ekmekleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.



Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Borsa Caddesi üzerinde iş yeri açan 38 yaşındaki Sevim Karadaş, 3 kişiye de istihdam sağlıyor. 5 yıldır yufka ekmek satan Karadaş, "Bundan sonraki hedefim işletmemi daha da büyütüp köy ürünlerine özlem duyanların bu hasretini bir nebzede olsa gidermek" dedi.



Her ev hanımının bu mesleği rahatlıkla yapabileceğini söyleyen Karadaş "Yaptığımız köy ekmeğinin içerinde hiçbir katkı maddesi yok ve tamamen un, su ve tuzdan ibaret. Hamurumuzu akşamdan hazırlıyoruz ve sabahta hijyenik ortamda pişirilmesini sağlıyoruz. Köy ekmeğinin yanında bazlama, gözleme, köy kahvaltısı, yağlı ballı çeşitlerimiz de var. Çeşitlerimizde ise beyaz un kullanmıyoruz. Kepekli organik un kullanıyoruz. Çünkü daha yumuşak daha lezzetli oluyor. Kepekli un ise şeker hastalarına daha iyi geldiği için köy ekmeğine daha fazla rağbet oluyor. Özellikle de buraya gelip özlemlerini giderenler oluyor" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ