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Yufka'nın yapımı kolaylaşıyor, kadınların yüzü gülüyor - Son Dakika

Yufka'nın yapımı kolaylaşıyor, kadınların yüzü gülüyor

11.09.2021 10:17

Yufka'nın yapımı kolaylaşıyor, kadınların yüzü gülüyor UNESCO'nun somut olmayan kültür mirası listesinde bulunan yufka ekmeğin yapımı kırsalda dağıtılan makinelerle kolaylaştı Kadınların bin bir zahmetle hazırladığı el emeği göz nuru yufka ekmeğin yapımı kolaylaştırılıyor, kadınların yüzü gülüyor.

Yufka'nın yapımı kolaylaşıyor, kadınların yüzü gülüyor

UNESCO'nun somut olmayan kültür mirası listesinde bulunan yufka ekmeğin yapımı kırsalda dağıtılan makinelerle kolaylaştı

MERSİN - Kadınların bin bir zahmetle hazırladığı el emeği göz nuru yufka ekmeğin yapımı kolaylaştırılıyor, kadınların yüzü gülüyor. UNESCO'nun somut olmayan kültür mirasları listesinde yer alan yufka ekmeğin, yapımını kolaylaştırmak ve kadınlara destek olmak için Mersin Erdemli Belediyesi, kırsalda bulunan mahallelere hamur yoğurma makinası hediye ediyor.

Yufka ekmek Anadolu'da kadınlar için sofraların olmazsa olmazı. Özellikle fırın ekmeğine ulaşımın zor olduğu bölgelerde tercih edilen yufka ekmek, kadınların en çok zorlandığı işler arasında, hazırlanmasıyla da oldukça zahmetli.

Kadınların bu zorlu yufka ekmek mesaisini kolaylaştırmak için kolları sıvayan Erdemli Belediyesi, kırsal mahalleler için hamur yoğurma makinesi temin etti. Temin edilen makineler kırsal mahallelere tek tek dağıtıldı. Dağıtılan makineler, yoğurma işlemi için zorlanan kadınlar için ekmek mesailerinde büyük kolaylık sağlıyor. Mersin Erdemli Belediyesi yaptığı çalışmaya sadece kadınların işlerini kolaylaştırmıyor, kültürel miras listesinde yer alan yufkanın devam ettirilmesine de büyük katkı sunuyor.

Kırsalda yaşayan kadınların, ekmek mesailerini kolaylaştırmanın yanı sıra kültürel miras listesinde bulunun bir değerin yaşatılmasına da katkı sunmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Kentimizde yüzyıllardır devam eden çok önemli değerlerimiz var. Bunlardan bir tanesi de özellikle şuan köylerimizde yapılan hatta şehir merkezimizde yapılan yufka ekmek. UNESCO tarafından somut olmayan kültür mirasları listesinde bulunan yufka ekmeğimiz Erdemlimiz için önemli bir değer. Bu değerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerekiyor. Bu sebeple kırsalda bulunan tüm mahallelerimize hamur yoğurma makinesi armağan ettik. Kadınlarımıza armağan ettiğimiz hamur yoğurma makinesiyle hem değerlerimize sahip çıkıyoruz, hem de kadınlarımızın hayatını kolaylaştırıyoruz" diye konuştu.

Çoğu zaman gece saatlerinde başlayan kadınların ekmek mesaisi artık daha da kolaylaşıyor. Hamur yoğurma makinesiyle artık daha rahat ekmek yapabileceklerini ifade eden Mesude Uçar, "Bu zor günlerde bize böyle bir hediye gönderdiği için Başkanımız Mükerrem Tollu' ya çok teşekkür ediyoruz, çok memnun kaldık. Bize ilaç gibi geldi. Bizim gecemiz gündüzümüz belli değil. Biz bu ekmeği yapmak için gece üç gibi kalkıyoruz. Önce hamuru yoğuruyoruz dinlenmesi için. Elimizle yoğurduğumuz için daha zor oluyor, makineyle olursa bizim için de daha kolay olacak. O yüzden bize çok büyük kolaylık sağladı, sağ olsun Başkanımızdan Allah razı olsun. Hamur makinesi sayesinde tarladan gelir gelmez hazır olan unu direk makineye koyarız, ateşi hazırlayıp makinede hazır olan hamurla hemen ekmek yapmaya başlarız. Böylece bizim işimizi bir gün öne alır, bir gün demek bizim hayatımızda birçok şeyi değiştirir." ifadesinde bulundu.

Yaşlı olduğu için hamur yoğuramadığını dile getiren bir kadın ise "Kendim yaşlı olduğum için hamur yoğuramıyorum, komşularım sağ olsun benim için yoğuruyorlar. Artık ben de kendi hamurumu buraya getirir makinede yoğurturum. Sağ olsunlar, dünya durduk sıra dursunlar, Belediye Başkanımız sağ olsun" dedi.

Tarlada çalışan kadınlarda durumdan oldukça memnun. Memnuniyetini ifade eden bir başka kadın da "Bu makine inşallah bizim işlerimizi kolaylaştıracak, başka kişilerden rica etmemize gerek kalmadı. Bizim zaten bağ bahçe işlerinden hamur yoğurmaya elimiz değmiyor. Burada köy ekmeği yapmazsan olmuyor, köyde her zaman ekmek bulamıyoruz, bizim için çok iyi oldu, sevindik mutlu olduk" diye konuştu.

Yufka'nın yapımı kolaylaşıyor, kadınların yüzü gülüyor
Yufka'nın yapımı kolaylaşıyor, kadınların yüzü gülüyor
Yufka'nın yapımı kolaylaşıyor, kadınların yüzü gülüyor
Yufka'nın yapımı kolaylaşıyor, kadınların yüzü gülüyor

Erdemli Belediyesi, Mükerrem Tollu, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Yufka'nın yapımı kolaylaşıyor, kadınların yüzü gülüyor - Son Dakika


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