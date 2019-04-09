Yufka Pişirirken Evi Yaktılar
1 saat önce
Düzce'de bir binanın üçüncü katında yufka pişirilmesi sırasında çıkan yangın hasara yol açtı.
Düzce
'de bir binanın üçüncü katında yufka pişirilmesi sırasında çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi Aydın
Sokak'ta Sefer Küçük'e ait binanın üçüncü katında Küçük'ün eşi ve komşuları yufka yapmak için sobayı yaktı.
Bir süre sonra sobadan çıkan etrafa sıçrayan alevleri söndüremeyen kadınlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yangının büyümemesi için yoğun çaba harcadı.
Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası yangını kontrol altına alan ekipler, yan binaların çevresindeki dış cephe kaplamaları üzerinde de soğutma çalışması yaptı. Yangında, binanın çatısı tamamen yandı.
Öte yandan, yangın sırasında çevredeki bazı vatandaşlar cep telefonuyla video çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:04 Kaynak: AA
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