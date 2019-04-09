Yufka Yaparken Çatıyı Yaktılar

DÜZCE'de, binanın çatı katında yufka yapmak için yakılan ateş yangına neden oldu.

DÜZCE'de, binanın çatı katında yufka yapmak için yakılan ateş yangına neden oldu. Çatıyı saran alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Çay Mahallesi Aydın Sokak'ta bulunan Sefer Küçük'e ait 2 katlı binanın çatı katında saat 09.00 sıralarında yufka yapmak isteyen kadınlar, ateş yaktı. Ancak alevler bir anda çatıyı sardı. Kadınlar can havliyle binadana çıkarken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Çatıda maddi hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Zce

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