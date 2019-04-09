Son Dakika Haberleri: Yufka Yaparken Çatıyı Yaktılar

Yufka Yaparken Çatıyı Yaktılar

59 dakika önce

DÜZCE'de, binanın çatı katında yufka yapmak için yakılan ateş yangına neden oldu.

Yufka Yaparken Çatıyı Yaktılar, System.String[]
DÜZCE'de, binanın çatı katında yufka yapmak için yakılan ateş yangına neden oldu. Çatıyı saran alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çay Mahallesi Aydın Sokak'ta bulunan Sefer Küçük'e ait 2 katlı binanın çatı katında saat 09.00 sıralarında yufka yapmak isteyen kadınlar, ateş yaktı. Ancak alevler bir anda çatıyı sardı. Kadınlar can havliyle binadana çıkarken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Çatıda maddi hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Zce

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:59 Kaynak: DHA

Aydın, Çay Mahallesi, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 Gündür Kayıp Suriyeli Çocuk, Besi Çiftliğinde Ölü Bulundu Solucan Gübresi Üretiminde Talebe Yetişemiyor Çiftlik Bank İddianamesi Kabul Edildi, İlk Mahkeme 10 Mayıs'ta Yapılacak Nişanlısının Ailesiyle Evlilik Tarihi Tartışması Sonrası İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 11:58:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yufka Yaparken Çatıyı Yaktılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]