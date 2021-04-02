Yufkacı Muammer nereli? Yufkacı Muammer kaç yaşında? Yufkacı Muhammer ve elti olayında son durum! 1 Nisan Esra Erol'da neler oldu? - Son Dakika

Yufkacı Muammer nereli? Yufkacı Muammer kaç yaşında? Yufkacı Muhammer ve elti olayında son durum! 1 Nisan Esra Erol'da neler oldu?

02.04.2021 15:58
Yufkacı Muammer nereli? Yufkacı Muammer kaç yaşında? Yufkacı Muhammer ve elti olayında son durum! 1 Nisan Esra Erol'da neler oldu?, System.String[]

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında ilginç olay yaşandı. İki eltinin Yufkacı Muhammer'e kaçması izleyenler tarafından takip ediliyor. Peki, Yufkacı Muammer nereli? Yufkacı Muammer kaç yaşında? Esra Erol'da bugün! 1 Nisan Esra Erol'da neler oldu?

Son haftada Esra Erol sunumu ile ekrana gelen Esra Erol'da programında Yufkacı Muammer nereli? Yufkacı Muammer kaç yaşında? Yufkacı Muhammer ve elti olayında son durum! 1 Nisan Esra Erol'da neler oldu?

YUFKACI MUHAMMER KİMDİR?

Esra Erol'un programında inanılmaz bir olay yaşandı. İsimleri Hamide Duman olan iki elti kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli yufkacıya kaçtı. Olay kadınlardan birinin kocasının yardım istemesiyle ortaya çıktı.

YUFKACI MUHAMMER OLAYI NEDİR?

Muammer ile karısı karşı karşıya geldi stüdyo da yüzleşme yaşandı. Gülhan boşanmak istiyor, Muammer eşinden dayak yediğini fakat onunla tekrar bir araya gelmek istediğini söylüyor. Muammer Bey, hala Gülhan Hanım'ı sevdiğini itiraf etti. Gülhan Hanım, Muammer Bey'in müşteri hizmetlerini arayıp kadınlarla konuştuğunu söylerken Muammer Bey, evdeki televizyonun bozulduğunu, bu sebeple müşteri hizmetlerini aradığını anlattı. Muammer Bey müşteri hizmetlerini aradığında, siz saat kaçta burada oluyorsunuz, ben sizi arasam bir daha ulaşabilir miyim diye kadınlara söylemlerde bulunduğunu iddia eden Gülhan Hanım, kadınların ise konuşmalarımız kayıt altında dediğini belirtti. Gülhan Hanım, Muammer Bey'in bilerek yanlış numaralar çevirip kadınlarla konuşmaya çalıştığını iddia etti.

Gülhan Hanım, Muammer Bey'in arada bayıldığını, korktuğunu söylerken Muammer Bey'in ağzının çok bozuk olduğunu ekledi. Muammer Bey ise belki sinirden demişimdir, özür dilerim dedi.

Yenge Hamide Duman stüdyoya geldi. Ercan Bey ve eşi Hamide Hanım sarıldılar. Hamide Hanım, eltisinin ilişkisini bildiğinden korktuğu için kaçtığını belirterek çocuklarını çok özlediği için geri dönmeyi çok düşündüğünü söyledi. Esra Erol, ilk seferinde geri gelecek misin sorusuna Hamide Hanım'ın geri dönmeyeceğini söylediğini hatırlatınca, Hamide Hanım nasıl öyle bir şey dedim ben de bilmiyorum, bir baskı yoktu kendim gelmek istedim, siz arayıp çocuklarınız hasta deyince dayanamadım dedi. Hamide Hanım, diğer eltinin geri dönmek istemediğini açıkladı.

Hamide Hanım, Muammer Bey'in evindeyken de bayıldığını, yufkacıdan çıktıktan sonra olduğunu ama bir şey anlamadığını, doktorlarda bu duruma cevap bulamadığını dile getirdi. Muammer Bey hakkında böyle hocalık iddialarını bilmediğini, sadece dükkânda bir kere nazar duası için su içtiğini belirten Hamide Hanım, Muammer Bey'in nefesim kuvvetlidir falan demediğini sözlerine ekledi. Hamide Hanım, Muammer Bey'in önceden hafızlık yaptığını söylediğini, bu sebeple de ona dua okuttuğunu aktarırken Muammer Bey'in hiç kötülüğü olmadığı için güvendiğini söyledi.

Hamide Hanım, eltisinin mesajlarını Mehmet Bey yakalayınca kendisini arayıp ben gidiyorum dediğini, kendisinin de korkudan ben de geliyorum dediğini anlattı. Yanında götürdüğü altınları zaten önceden sattığını dile getiren Hamide Hanım, önceden kaçma planı yapmadığını, o gün aniden karar verildiğini, kendilerinin bir taksi tutup gittiğini, o akşam Fatsa'da kaldıklarını, yolda giderlerken evinde kaldıkları kişinin gelip kendilerini yarı yolda taksiden aldığını belirtti.

Yufkacı Muammer nereli? Yufkacı Muammer kaç yaşında? Yufkacı Muhammer ve elti olayında son durum! 1 Nisan Esra Erol'da neler oldu?

Esra Erol, Atv, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yufkacı Muammer nereli? Yufkacı Muammer kaç yaşında? Yufkacı Muhammer ve elti olayında son durum! 1 Nisan Esra Erol'da neler oldu? - Son Dakika


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