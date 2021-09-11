YUFKANIN YAPIMI KOLAYLAŞIYOR, KADINLARIN YÜZÜ GÜLÜYOR - Son Dakika

MERSİN'de Erdemli Belediyesi, UNESCO'nun, somut olmayan kültür mirasına eklediği yufka ekmeğin, yapımını kolaylaştırmak ve kadınlara destek olmak için, kırsalda bulunan mahallelere hamur yoğurma makinası hediye ediyor. Anadolu'da kadınlar için evin olmazsa olmazı yufka ekmek, fırın ekmeğine ulaşımın zor olduğu bölgelerde tek çözüm olarak ortaya çıkıyor ve kadınların en çok zorlandığı işler arasında yer alıyor. Kadınların bu zorlu yufka ekmek mesaisini kolaylaştırmak için kolları sıvayan Mersin Erdemli Belediyesi, kırsal mahalleler için hamur yoğurma makinası temin etti. Temin edilen makinalar bir bir kırsal mahallelere dağıtıldı. Dağıtılan makinalar, yoğurma işleminde, iş gücü ve zamandan kazanç özelliğiyle büyük kolaylık sağlıyor. Mersin Erdemli Belediyesi yaptığı çalışmaya sadece kadınların işlerini kolaylaştırmıyor, kültürel miras listesinde yer alan yufkanın devam ettirilmesine de büyük katkı sağlıyor. Kırsalda yaşayan kadınların, ekmek mesailerini kolaylaştırmanın yanı sıra kültürel miras listesinde bulunun bir değerin yaşatılmasına da katkı sunmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 'Kentimizde yüzyıllardır devam eden çok önemli değerlerimiz var. Bunlardan bir tanesi de özellikle şuan köylerimizde yapılan hatta şehir merkezimizde yapılan yufka ekmek. UNESCO tarafından dünya kültürel miras listesine alınan yufka ekmeğimiz Erdemlimiz için önemli bir değer. Bu değerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerekiyor. Bu sebeple kırsalda bulunan tüm mahallelerimize hamur yoğurma makinesi armağan ettik. Kadınlarımıza armağan ettiğimiz hamur yoğurma makinesiyle hem değerlerimize sahip çıkıyoruz, hem de kadınlarımızın hayatını kolaylaştırıyoruz' diye konuştu. Hamur yoğurma makinesiyle artık daha rahat ekmek yapabileceklerini ifade eden Mesude Uçar, 'Elimizle yoğurduğumuz için daha zor oluyor, makineyle olursa bizim için de daha kolay olacak. O yüzden bize çok büyük kolaylık sağladı. Hamur makinesi sayesinde tarladan gelir gelmez hazır olan unu direk makineye koyarız, ateşi hazırlayıp makinede hazır olan hamurla hemen ekmek yapmaya başlarız. Böylece bizim işimizi bir gün öne alır, bir gün demek bizim hayatımızda birçok şeyi değiştirir' ifadesinde bulundu.