Yuga Labs, Yeniden Yapılanmaya Gidiyor

Kripto

Web3 devi Yuga Labs, ekibinde önemli bir küçülme yaparak daha çevik bir yapıya geçiş yapıyor. Greg Solano liderliğindeki bu yeni dönem, firmanın temel dinamiklerini yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor.

Yuga Labs Yeniden Yapılanma Sürecini Başlattı

Web3 sektörünün öncü firmalarından Yuga Labs, ekibinde önemli değişiklikler yapacağını duyurdu. Firmanın kurucu ortağı Greg Solano, bu yıl Şubat ayında şirkette CEO olarak göreve başlamasının ardından, firmanın bazı çalışanlarıyla yollarını ayırma kararı aldı. Solano bu kararı sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla açıkladı.

Solano, zorlu kararlar almanın kaçınılmaz olduğunu belirtirken, "Bugün gerçekten zor bir gün. Ancak Yuga'yı ilk günkü gibi yalın ve yenilikçi bir yapıya kavuşturmayı hedefliyorum. Bu süreç, maalesef bazı değerli çalışma arkadaşlarımızla vedalaşmamızı gerektiriyor." dedi. Solano, Yuga Labs'ın mevcut durumunu ve geçmişte saplanıp kaldığı aşırı bürokratik yapıları eleştirerek, "Daha küçük, çevik ve kripto odaklı bir ekip oluşturma" yolunda ilerleyeceklerini vurguladı.

Yuga Labs'ın CEO'su, şirketin üst yönetimi olarak son iki aydır süreçleri gözden geçirdiğini ve "şirketi labirent gibi karmaşık süreçlerden arındırma" gayretinde olduğunu ifade etti. Solano, "İşlerimizi gruplar ve komiteler halinde yürütmek yerine, yaratıcılığa ve hızlı harekete dayalı bir yaklaşıma geri dönmeliyiz." şeklinde konuştu.

Şirket, bu yeni yapılanma planının bir parçası olarak, Web3 oyunları alanında faaliyet gösteren Farawaygg firmasını bünyesine kattı. Bu satın almanın, Yuga Labs'ın 3D oyun geliştirme projeleri için daha fazla kaynak ayırmasına olanak tanıyacağı açıklandı. Yuga Labs ayrıca, "Dookey Dash" oyununun yanı sıra diğer yeni projeler üzerinde de çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

Son olarak, medya ve marka iş birlikleri konusunda tecrübeli Won Kim, firmanın yeni marka ortaklıkları başkanı olarak Yuga Labs'a katılmıştı.