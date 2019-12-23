Yugoslav Piyanist Zoran Imsırovic konser verdi - Son Dakika

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından "Gülsin Onay Piyano Günleri" etkinlikleri kapsamında Yugoslav Piyanist Zoran Imsırovic sahne aldı.
Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin ikinci gününde Piyanist Zoran Imsırovic konser verdi.
Imsırovic konserinde, Franz Schubert ile F. Liszt'in eserlerini icra etti.
Yaklaşık iki saat süren konserde Zoran Imsırovic'in performansı, izleyiciden büyük alkış aldı.
Konser sonunda piyanist Imsırovic'e çiçek takdim edildi.
"Gülsin Onay Piyano Günleri" 25 Aralık Çarşamba günü "Trıo Hexıs" orkestra grubunun konseri ile sona erecek.