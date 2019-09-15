Son Dakika Haberleri: Yuhalanan Neymar maçı kazandırdı
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Yuhalanan Neymar maçı kazandırdı

9 dakika önce

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da bulunduğu A Grubu'nda mücadele edecek olan PSG, beşinci hafta mücadelesinde sahasında Strasbourg'u ağırladı.

Yuhalanan Neymar maçı kazandırdı, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da bulunduğu A Grubu'nda mücadele edecek olan PSG, beşinci hafta mücadelesinde sahasında Strasbourg'u ağırladı.


Paris ekibi, Neymar'ın 90+1'de attığı şık golle 1-0 kazandı.


Yaz transfer döneminde adı Barcelona ile anılan ve takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Brezilyalı yıldız Neymar, maçtan önce ve maç sırasında bazı PSG'li taraftarlarca yuhalanarak protesto edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Neymar, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:50 
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