Karlı yollar
Akan trafik
Yol temizleme çalışmaları
Otobüs bekleyen insanlar
Otobüse binenler
Karlara gömülmüş araçlar
Yolda yürüyenler
Dükkanlarının önünü temizleyenler
Ambulans
Detaylar Rusya'nın Sahalin Adası'nın güneyinde yer alan Yujno-Sahalinsk'te çetin kış şartları hayatı zorlaştırıyor. Karla kaplı kentte yaşamaya alışkın bölge sakinleri, günlük rutinlerini yerine getirmekten zor da olsa geri kalmıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › YUJNO-SAHALİNSK - Rusya'da Sahalin Adası'nda sert kış koşulları etkili oluyor - Son Dakika