YÜK AĞIR GELDİ KAMYONET 'ŞAHLANDI' - Son Dakika
Üye Girişi

YÜK AĞIR GELDİ KAMYONET 'ŞAHLANDI'

28.05.2022 15:26

BAYRAMPAŞA Yaş Meyve ve Sebze Hali'nde, yokuş yukarı çıkan salatalık yüklü kamyonetin ön tekerleri kasadaki ağırlık nedeniyle havaya kalktı.

BAYRAMPAŞA Yaş Meyve ve Sebze Hali'nde, yokuş yukarı çıkan salatalık yüklü kamyonetin ön tekerleri kasadaki ağırlık nedeniyle havaya kalktı.

Bayrampaşa Yaş Meyve ve Sebze Hali'nde saat 11.00 sıralarında salatalık yüklenen kamyonetin, Bayrampaşa Hali içinde yokuş yukarı çıkarken kasadaki ağırlık nedeniyle ön tekerleri havaya kalktı. Yaklaşık yarım saat sürücüsüyle birlikte havada kalan kamyonet, hal çalışanlarının fazla yükü başka kamyonete yüklemesiyle yere indi. O anlar cep telefonları kamerasıyla kaydedildi.

YÜK AĞIR GELDİ KAMYONET 'ŞAHLANDI'
YÜK AĞIR GELDİ KAMYONET 'ŞAHLANDI'
YÜK AĞIR GELDİ KAMYONET 'ŞAHLANDI'

YORUMLAR
500
Halk otobüsü ile engelli motosikletinin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı Halk otobüsü ile engelli motosikletinin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 1'i ağır 2 yaralı Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 1'i ağır 2 yaralı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÜK AĞIR GELDİ KAMYONET 'ŞAHLANDI' - Son Dakika


Son Dakika
15:58 Tır kuyruğu 40 kilometreyi geçti! Şoförler yetkililerden yardım bekliyor
15:55 Yatırımcılar kara kara düşünüyor! Bitcoin'de 11 yılın ardından bir ilk yaşandı
15:54 Beşiktaş Genel Kurulu'nda ortalık birbirine girdi! Üyelerin birbirlerine tokat attığı arbedeye polis müdahale etti
15:09 TOGG'un sosyal medya hesabından yeni paylaşım: Kilit aşamalardan birini daha tamamladık
15:07 21 yıl önce kaybolmuştu! 47 yaşındaki Ayşe'ye ait kemikler, kuyuda bulundu
15:04 Azerbaycan'da yapılan TEKNOFEST fuarında konuşan Aliyev'in alandakileri coşturdu!
15:02 Oyuncu Ruby Barker, akıl hastanesinde tedavi gördüğünü sosyal medyadan açıkladı!
14:23 Rus ordusu, Ukrayna'daki Krasniy Liman şehrini kontrol altına aldı
14:10 Avrupa Karate Şampiyonası'nda büyük başarı! Milli sporcular Erman Eltemur ve kardeşi Eda Eltemur altın madalya kazandı
13:51 Camdaki Kız'ın Hayri'si oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kası şovu yaptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 16:07:27. #1.11#
SON DAKİKA: YÜK AĞIR GELDİ KAMYONET 'ŞAHLANDI' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement