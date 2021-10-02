Yük asansörü ve belediye otobüsü çarpıştı: 1 yolcu yaralı - Son Dakika

Kaza, dün Değirmenönü Mahallesi Saltak Caddesi'nde meydana geldi. Taşımacılık firması tarafından yol kenarındaki apartmanın 3'üncü katından yük taşınması için asansör kuruldu. Bu sırada dikkatsizce indirildiği ileri sürülen asansörün sepet kısmı, Abdullah T. yönetimindeki belediye otobüsüne çarptı.

1 YOLCU HAFİF YARALANDI

Kazada belediye otobüsündeki 1 yolcu, hafif yaralandı. Otobüsünün yan camları ise hasar gördü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralı yolcu ise sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Kazanın ardından yolcular, getirilen başka otobüsle yoluna devam etti. Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.