Yük asansöründe boşluğa düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika

Yük asansöründe boşluğa düşen işçi ağır yaralandı
16.11.2020 15:39
Bursa'nn İnegöl ilçesinde asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.
Bursa'nn İnegöl ilçesinde asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.
Olay Ağaçişleri Sanayi Sitesi 27.Ssokakta bulunan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada çalışan Hafız E (57), iddiaya gören yukarıya asansörü çağırdı. Gelen Yük asansörün kapısını açmasıyla adımı atmasıyla kendisini metrelerce yükseklikten aşağı buldu. Ağır yaralanan işçi fabrikada bulunan diğer işçiler tarafından düştüğü yerden kurtarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak İnegöl Devlet Hastanesine Kaldırıldı. Hafız E'nin hayati tehlikesini bulunduğu öğrenildi. - BURSA
Son Dakika Son Dakika! İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ partisinden ihraç edildi Son Dakika! ABD'li ilaç şirketi Moderna Inc'den koronavirüs aşısı müjdesi: Yüzde 94,5 etkili oldu Son Dakika! Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ı görevden aldı Hakkari'de uzman çavuş teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu Son Dakika! İçişleri Bakanlığı, Akşener'in "İmamoğlu'na Kanal İstanbul soruşturması açıldı" iddiasını yalanladı Vaniköy Camii İmamı: Ziynet eşyalarımı yangın sonrası bulamadık iPhone alabilmek için böbreğini satan genç, ömür boyu yatağa mahkum oldu Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "Okullar tamamen açılacak mı?" sorusuna yanıt: Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor