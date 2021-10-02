Yük asansörünün sepeti, belediye otobüsüne çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

DENİZLİ'de, apartmana yük taşınan asansörün sepeti, belediye otobüsüne çarparken, 1 yolcu hafif yaralandı.

Kaza, dün Değirmenönü Mahallesi Saltak Caddesi'nde meydana geldi. Taşımacılık firması tarafından yol kenarındaki apartmanın 3'üncü katından yük taşınması için asansör kuruldu. Bu sırada dikkatsizce indirildiği ileri sürülen asansörün sepet kısmı, Abdullah T. yönetimindeki 20 BLD 14 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Kazada belediye otobüsündeki 1 yolcu, hafif yaralandı. Otobüsünün yan camları ise hasar gördü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu ise sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Kazanın ardından yolcular, getirilen başka otobüsle yoluna devam etti. Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.