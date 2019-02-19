Yük Boşaltırken Akıma Kapılan Şoför Kurtarılamadı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Söke ilçesinde, yük boşaltırken damperin elektrik ellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan tır şoförü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Söke ilçesinde, yük boşaltırken damperin elektrik ellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan tır şoförü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre; Söke ilçesinde faaliyet gösteren bir gaz beton firmasında çalışan 38 yaşındaki tır şoförü Hikmet Ünsal, yük boşaltmak isterken açılan damperin bir yere takıldığını fark etti. Araçtan inerek yaptığı kontrolde damperin elektrik tellerine takıldığını gören Hikmet Ünsal, yeniden tıra binerek damperi kurtarmak istedi. Kapıya dokunduğu sırada akıma kapılan Hikmet Ünsal, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Söke Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.



Evli ve 2 çocuk babası olan Hikmet Ünsal'ın ölüm haberi ailesi ve iş arkadaşlarını üzüntüye boğarken, Ünsal'ın Efeler ilçesine bağlı Kızılcaköy Mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi. - AYDIN

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