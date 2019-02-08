Son Dakika Haberleri: Yük Gemileri, Fırtınada Anamur Açığında Bekletiliyor

Yük Gemileri, Fırtınada Anamur Açığında Bekletiliyor

30 dakika önce

MERSİN'in Anamur ilçesi açıklarında etkili olan fırtına nedeniyle yük gemileri, karaya yakın bölgelerde bekletiliyor.

Yük Gemileri, Fırtınada Anamur Açığında Bekletiliyor, System.String[]
MERSİN'in Anamur ilçesi açıklarında etkili olan fırtına nedeniyle yük gemileri, karaya yakın bölgelerde bekletiliyor.

Akdeniz Bölgesi'nde yaklaşık 2 haftadır etkili olan kötü hava koşulları, gemicileri de vurdu. Birçok ticari gemi, fırtına nedeniyle limanlardan çıkarılamadı, hareket halindeyken fırtınaya yakalanan gemiler ise karaya yakın bölgelere demir attı.

Anamur ilçesinin yaklaşık 1 mil açığında demirleyen 1'i tanker 2 gemi de fırtınanın dinmesinin ardından yol almaya devam edecek.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:40 Kaynak: DHA

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