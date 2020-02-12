Yük gemilerinin güvenli sığınağı: Sinop doğal limanı - Son Dakika

Sinop Limanı, fırtınalı havalarda Karadeniz'in dev dalgalarında yol almakta güçlük çeken yük gemilerinin en güvenli sığınağı olmayı sürdürüyor.



Tarih boyunca kötü hava koşulları durumunda yük gemilerinin fırtınadan kaçış noktası olan Sinop doğal limanı, yılda ortalama 500 gemiye ev sahipliği yapıyor.



Fırtına nedeniyle doğal limana demirleyen gemiler, burada 168 saat izinli olarak bekleme yapabiliyor ve acil ihtiyaçları talep olması halinde karşılanıyor.



"Bozburun ile çevrili doğal liman gemilerin kaçış noktası"

Sinop Liman Başkanı Kazım Alpay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sinop'un Karadeniz'de Türk kıyıları içinde tek doğal "barınma limanı" olduğunu söyledi.



Şiddetli fırtına anlarında gemilerin sığınma noktası olarak Sinop doğal limanını kullandıklarını anlatan Alpay, "Kötü hava koşullarında Bozburun ile çevrili doğal liman, gemilerin kaçış noktası oluyor. Bu bölgede yol alan gemiler, fırtına söz konusu olduğunda mutlaka bizim sahamıza demirlerler." dedi.



"Ortalama 500 gemi sığınıyor"

Alpay, hava koşullarına bağlı olarak doğal limana demirleyen gemi sayısında artış veya azalma yaşandığına dikkati çekti.

Daha çok kış aylarında olmak üzere yılda ortalama 500 geminin fırtınadan kaçarak doğal limana demirlediğini dile getiren Alpay, şunları kaydetti:

"Bunların bekleme sürelerinde değişiklik olabiliyor. Ama genel anlamda uğraksız niteliklerini koruyacak şekilde 168 saat boyunca demir atarak bekleme yapma haklarına sahipler. Eğer bu saat süresini geçerlerse idari anlamda izin almak zorundalar çünkü birtakım kontrol ve denetimlerden geçmeleri gerekiyor."

"Zorunlu ihtiyaçlar karşılanıyor"

Uğraksız geçen gemilerin izinsiz olarak kıyıyla temas etmelerinin mümkün olmadığını anlatan Alpay, "Ancak yakıt, gıda, su ve zorunlu personel değişimi gibi ihtiyaçlar olması halinde gerekli yardımlar yapılıyor ve bu ihtiyaçlar gideriliyor." ifadesinde bulundu.

Alpay, yaşanması muhtemel gemi kazalarına ise hazırlıklı olduklarını, kendi müdahalelerinin yanı sıra böyle durumlarda Kıyı Emniyetinden destek aldıklarını kaydetti.