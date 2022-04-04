Yük gemisi Haydarpaşa Limanı'nda karaya oturdu - Son Dakika
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Yük gemisi Haydarpaşa Limanı'nda karaya oturdu

04.04.2022 12:52

Hong Kong bandıralı yük gemisi, Haydarpaşa Limanı'na yanaşma manevrası sırasında karaya oturdu.

Hong Kong bandıralı yük gemisi, Haydarpaşa Limanı'na yanaşma manevrası sırasında karaya oturdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 197 metre boyundaki "Josco Taicang" adlı yük gemisinin, Haydarpaşa Limanı'nda karaya oturması üzerine Kurtarma-1, Kurtarma-6, Kurtarma-7 ile Mehmetçik römorkörleri, KEGM-3 botu ve balık adam ekibi olay yerine sevk edildi.

Balık adam ekibi, Mısır'dan İstanbul'a geldiği öğrenilen geminin ne kadar ve ne şekilde karaya oturduğunun tespiti için su altında inceleme başlattı.

Ekibin çalışması devam ediyor.

Yük gemisi Haydarpaşa Limanı'nda karaya oturdu
Yük gemisi Haydarpaşa Limanı'nda karaya oturdu
Yük gemisi Haydarpaşa Limanı'nda karaya oturdu
Yük gemisi Haydarpaşa Limanı'nda karaya oturdu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yük gemisi Haydarpaşa Limanı'nda karaya oturdu - Son Dakika


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