Yük gemisinde 268 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyon kamerada - Son Dakika

Yük gemisinde 268 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyon kamerada

Yük gemisinde 268 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyon kamerada Akdeniz'de yaşanacak faciayı Sahil Güvenlik ve emniyet önledi Türk Bayraklı yük gemisinde 276 göçmen yakalandı İzmir'de içinde 276 düzensiz göçmenin yakalandığı Türk Bayraklı yük gemisinin ömrünü doldurduğu ve bazı bölümlerinden...

Yük gemisinde 268 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyon kamerada

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Akdeniz'de yaşanacak faciayı Sahil Güvenlik ve emniyet önledi

Türk Bayraklı yük gemisinde 276 göçmen yakalandı

İZMİR - İzmir'de içinde 276 düzensiz göçmenin yakalandığı Türk Bayraklı yük gemisinin ömrünü doldurduğu ve bazı bölümlerinden su aldığı öğrenilirken, geminin muhtemelen İtalya'ya gittiği ifade edilirken Akdeniz'de yaşanacak olası facia Türk Sahil Güvenlik ekipleri ve İzmir Emniyeti tarafından önlendi.

İzmir'de çok sayıda düzensiz göçmenin Türk Bayraklı bir yük gemisine bindiği ve Avrupa'ya doğru yol alacağı istihbaratına ulaşan İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri söz konusu gemiyi bir süre takibe aldı. Dün gece 01.00 sıralarında operasyon düğmesine basan Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir Emniyeti Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, gemiye ortaklaşa operasyon düzenledi.

Narlıdere'de demirli vaziyette bulunan gemiye düzenlenen operasyonda 171 erkek, 46 kadın ve 59 çocuk olmak üzere toplam 276 düzensiz göçmen ile 8 göçmen kaçakçısı yakalandı. Göçmenlerin; Afganistan, Irak, Orta Afrika, Pakistan, İran, Somali, Bangladeş ve Suriye uyruklu oldukları öğrenildi.

Facia önlendi

Söz konusu Türk Bayraklı yük gemisinin kullanım ömrünü doldurduğu ifade edilirken, geminin bazı bölümlerinden su aldığı öğrenildi. 276 düzensiz göçmenin bulunduğu geminin muhtemel rotasının ise İtalya olduğu tespit edilirken, Türk ekiplerinin düzenlediği bu operasyon sayesinde Akdeniz'de yaşanacak bir insanlık dramı ve facianın önüne geçildi.

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 10:50 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yük gemisinde 268 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyon kamerada - Son Dakika
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