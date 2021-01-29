Bartın'ın İnkumu beldesi açıklarında fırtınadan dolayı batan Palau bandıralı geminin batma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Gürcistan'dan Bulgaristan'a yük taşıyan ve 17 Ocak'ta İnkumu açıklarında olumsuz hava koşulları nedeniyle batan Palau bayraklı kuru yük gemisinin batma anına ilişkin gemi içinden yeni görüntüler ortaya çıktı.
Gemiye sabitlenen bir telefon kamerasına yansıyan görüntülerde geminin 2'ye bölünme anı görülüyor.
Yine görüntülerde gemi içerisindeki mürettabatın o anlar da yaşadığı panik hali de görüntülere yansıyor.
17 Ocak'ta İnkumu açıklarında Palau bayraklı "ARVIN" isimli gemi, kötü hava koşulları nedeniyle batmış, bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında toplam 12 personelden 6'sı kurtarılmış, 3 kişinin cansız bedenleri karaya çıkarılmıştı.
Bölgede, gemi mürettebatından kaybolan 3 kişiye ulaşılması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Yük gemisinin batma anına ilişkin yeni görüntüler çıktı - Son Dakika