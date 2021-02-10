Yük gemisinin suya batık bölmesinde 60 milyon liralık uyuşturucuyla yakalandılar - Son Dakika

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Yük gemisinin suya batık bölmesinde 60 milyon liralık uyuşturucuyla yakalandılar

O geminin Çinli kaptanı ve 2 personel hakim karşısında

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde limana demirleyen geminin suya batık bölmesinden ele geçirilen 60 milyon TL değerinde 31 kilogram yakın uyuşturucu madde ile ilgili tutuklanan Gemi kaptanı ve 2 personel hakim karşısına çıktı.

23 Ağustos 2020'de tarihinde ülkeye kokain sokulacağı istihbaratı üzerine gemiye baskın yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri geminin omurga bölümünün dış tarafına sonradan monte edilen tankta 31 kilo 279 gram kokain ele geçirildi. Piyasa değeri 60 milyon TL olan kokainle ilgili gözaltına alınan Çin vatandaşları gemi kaptanı Guangjian Xu, ikinci kaptan Kaibo Wu, baş mühendis Junjie Zhang tutuklanmıştı. Tutuklu 3 sanık hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme' suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar Guangjian Xu, Kaibo Wu, Junjie Zhang ve avukatları katıldı.

Hakim karşısına çıkarak tercüman eşliğinde kendini savunan Gemi kaptanı Guangjian Xu, Kolombiya'dan aldıkları taş kömürünü Zonguldak'a getirdiklerini ifade ederek uyuşturucu maddelerin bulunduğu tankı kimin monte ettiğini bilmediğini söyledi. İkinci kaptan Kaibo Wu ise ifadesinde Kutunun keşfedildiği yer geminin kuyruk kısmı suyun altında olduğunu ifade ederek. Yaşanan olayın gemi personeli ile alakası olmadığını söyledi. Kaibo Wu, "Uyuşturucunun bulunduğunu o bölüme personelin ulaşma şansı yok. Bulunan uyuşturucudan haberim yoktu" dedi.

Sanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

(SÖ-OA-BA-Y)