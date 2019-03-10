Son Dakika Haberleri: Yük Hayvanları Üzerinde Fişek ve Kaçak Sigara Bulundu

Yük Hayvanları Üzerinde Fişek ve Kaçak Sigara Bulundu

1 saat önce

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yük hayvanları üzerinde av tüfeği fişekleri ve kaçak sigara bulundu.

Yük Hayvanları Üzerinde Fişek ve Kaçak Sigara Bulundu, System.String[]
Hakkari'nin Derecik ilçesinde yük hayvanları üzerinde av tüfeği fişekleri ve kaçak sigara bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Derecik ilçesi Samanlı köyü İki Dere mevkisinde dün keşif, gözetleme ve devriye faaliyeti icra edildiği aktarılan açıklamada, "Irak topraklarından Türkiye topraklarına geçmekte olan 4 yük hayvanı tespit edilmiştir. Yük hayvanları üzerinde yapılan aramada 250 av tüfeği fişeği ve 3 bin paket sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince de kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında dün Yüksekova ilçesine bağlı Suüstü köyünde bir kişinin evinde yapılan aramada, 450 litre akaryakıt ele geçirildiği ve konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 08:32 Kaynak: AA

Derecik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis, Gizlice Girdiği Eğlence Merkezlerine Ceza Yağdırdı Taksim'de Ezanı Islıklayana da Tepki Gösterene de Biber Gazı Sıkıldı

HDP'nin Nevruz Programı Belli Oldu! İşte Kutlanacak Yerler Para Vermeyen Üvey Babasının Kafasına Ekmek Bıçağı Sapladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 21:42:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yük Hayvanları Üzerinde Fişek ve Kaçak Sigara Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]