Son Dakika Haberleri: Yük hayvanları ve arazide 52 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Yük hayvanları ve arazide 52 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

35 dakika önce

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekiplerince arazide yapılan aramalarda yük hayvanları ve arazide toplam 52 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yük hayvanları ve arazide 52 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekiplerince arazide yapılan aramalarda yük hayvanları ve arazide toplam 52 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmaların kapsamında Şemdinli ilçesi Tütünlü köyü kırsalına operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında arazide yapılan aramalarda, yük hayvanları ve araziye atılmış 52 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

Jandarma, Şemdinli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Husiler, esir aldıklarını iddia ettikleri askerlerin görüntülerini yayınladı
İçişleri Bakanı Soylu: Kış operasyonlarımızın planlamasını yaptık bugün itibariyle başlıyoruz Dilencinin üzerinden 8 bin lira çıktı Çavuşoğlu'ndan Macron'a çok sert sözler: Ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 18:59:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yük hayvanları ve arazide 52 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]