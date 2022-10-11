Yük kamyoneti gibi kullandığı aracıyla kilometrelerce yol aldı

Ankara Esenboğa Havaalanı mevkiinde meydana gelen olayda bir sürücü, alabileceğinden çok fazla yükü yüklediği otomobiliyle kilometrelerce seyretti. Trafikteki can güvenliğinin tehlikeye sokan anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

ANKARA - Başkent'te bir sürücü kapasitesinden çok fazla yükü yüklediği aracıyla kilometrelerce yol aldı. Trafiği güvenliğini tehlikeye atan o anlar ise kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

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