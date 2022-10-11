Yük kamyoneti gibi kullandığı aracıyla kilometrelerce yol aldı - Son Dakika
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Yük kamyoneti gibi kullandığı aracıyla kilometrelerce yol aldı

11.10.2022 13:23

Yük kamyoneti gibi kullandığı aracıyla kilometrelerce yol aldı Başkent'te bir sürücü kapasitesinden çok fazla yükü yüklediği aracıyla kilometrelerce yol aldı.

Yük kamyoneti gibi kullandığı aracıyla kilometrelerce yol aldı

ANKARA - Başkent'te bir sürücü kapasitesinden çok fazla yükü yüklediği aracıyla kilometrelerce yol aldı. Trafiği güvenliğini tehlikeye atan o anlar ise kameralara yansıdı.

Ankara Esenboğa Havaalanı mevkiinde meydana gelen olayda bir sürücü, alabileceğinden çok fazla yükü yüklediği otomobiliyle kilometrelerce seyretti. Trafikteki can güvenliğinin tehlikeye sokan anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yük kamyoneti gibi kullandığı aracıyla kilometrelerce yol aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yük kamyoneti gibi kullandığı aracıyla kilometrelerce yol aldı - Son Dakika
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