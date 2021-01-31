Yük kamyonu gözünün önünde yuvarlandı: "Çocuğuma sarılıp kaçtım" - Son Dakika

Yük kamyonu gözünün önünde yuvarlandı: "Çocuğuma sarılıp kaçtım"

31.01.2021 19:13

Yük kamyonu gözünün önünde yuvarlandı: "Çocuğuma sarılıp kaçtım" -Çağlayan'da yük kamyonu şarampole yuvarlandı Çağlayan'da frenleri boşalan kum yüklü bir kamyon elektrik direğine çarparak şarampole yuvarlandı.

Yük kamyonu gözünün önünde yuvarlandı: "Çocuğuma sarılıp kaçtım"

- Çağlayan'da yük kamyonu şarampole yuvarlandı

İSTANBUL - Çağlayan'da frenleri boşalan kum yüklü bir kamyon elektrik direğine çarparak şarampole yuvarlandı. Kamyon sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Kazayı gören bir vatandaş, "Şoke olduk, çocuğuma sarılıp kaçtım" dedi.

Kaza, bugün saat 17.50 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi Bahtiyar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadık C. yönetimindeki kum yüklü kamyonun yokuş yukarı çıkarken frenleri boşaldı. Sadık C. kontrolü kaybedince yokuş aşağı hızlı bir şekilde inmeye başlayan kamyon önce yol kenarındaki elektrik direğine çarptı ardından kaldırıma çıkarak demir bariyerlerin üzerinden şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinden yaptıktan sonra kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı görülen sürücü Sadık C. tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

"Çocuğuma sarılıp kaçtım"

Olayı anbean gördüğünü ve o esnada çocuğuyla birlikte büyük şok yaşadığını dile getiren Muhammed Muayyidi ise, "Çocuğumla beraber aşağı inerken, bir kamyonda geri geri aşağıya doğru gelirken aşağı düştü. Kazayı görünce şoke olduk. Elektrik kablolarını da düşerken aşağı götürdü. Çocuğuma sarılıp kaçtım" diye konuştu.

"Cana gelmedi mala geldi"

Kazayı yapan kişinin çalışma arkadaşı olduğun söyleyen Ali Uğur, "Aşağıda çalışma yapıyorduk, kamyonu yükledik ve gönderdik. Ona buradan gitmemesini de söyledik. Kamyon yüklüydü zaten, yüklü olduğu için muhtemelen geri geri geldi. Kamyoncuda bir sıkıntı yok. Allah'a şükür ona bir şey olmamış, cana gelmemiş mala gelmiş" dedi.

Öte yandan kamyonun elektrik direğine çarpması sonucu bölgede elektrik kesintisi meydana geldi. Elektrik ekipleri onarım çalışmalarına başladı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yük kamyonu gözünün önünde yuvarlandı: Çocuğuma sarılıp kaçtım
Yük kamyonu gözünün önünde yuvarlandı: Çocuğuma sarılıp kaçtım
Yük kamyonu gözünün önünde yuvarlandı: Çocuğuma sarılıp kaçtım
Yük kamyonu gözünün önünde yuvarlandı: Çocuğuma sarılıp kaçtım

Kağıthane, Çağlayan, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yük kamyonu gözünün önünde yuvarlandı: 'Çocuğuma sarılıp kaçtım' - Son Dakika


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