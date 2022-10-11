Yük rampasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Yük rampasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

11.10.2022 18:35
Yük rampasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük rampasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük rampasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Bölgesi Yeşiltepe Mahallesi Çorlu Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Zirai Donatım Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı işyerine giden Turgut K. idaresindeki 38 SY 150 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yük bindirme rampasına çarptı.

Kaza sonrası yaralanan sürücü Turgut K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yük rampasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yük rampasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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