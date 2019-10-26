Yük sınırını aşan kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada
1 saat önce
Yük sınırını aşan kamyonetin tehlikeli yolculuğu kameradaKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kasasındaki yük sınırını aşıp trafikte tehlikeli şekilde yoluna devam eden kamyonet, görenleri şaşırttı.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 12:10 Kaynak: İHA
Yük sınırını aşan kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kasasındaki yük sınırını aşıp trafikte tehlikeli şekilde yoluna devam eden kamyonet, görenleri şaşırttı.
Kahramanmaraş- Gaziantep Karayolu'nda kaydedilen görüntülerde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 MA 541 plakalı kamyonet kasasındaki fazla yük nedeniyle trafikte tehlikeli anlara neden oldu. Kamyonetin kasasındaki karton ve torbaların aşırı yükle seyretmesi olası kazaya sebebiyet verirken, bir süre yoluna devam eden kamyonet daha sonra gözden kayboldu.
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