Son Dakika Haberleri: Yük Taşımacılığı Yapan Gemilerin Bekleyişi Sürüyor

Yük Taşımacılığı Yapan Gemilerin Bekleyişi Sürüyor

58 dakika önce

Karadeniz'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Sinop doğal limanına demirleyen uluslararası yük taşımacılığı yapan gemilerin bekleyişi devam ediyor.

Yük Taşımacılığı Yapan Gemilerin Bekleyişi Sürüyor, System.String[]
Karadeniz'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Sinop doğal limanına demirleyen uluslararası yük taşımacılığı yapan gemilerin bekleyişi devam ediyor.

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kötü hava koşulları, deniz ulaşımını da engelliyor. Zaman zaman sert esen rüzgarda yol almakta güçlük çeken uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, sığındıkları Sinop'un doğal limanında 2 gündür hava şartlarının düzelmesini bekliyor.

Sinop Liman Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, doğal limana 20'ye yakın geminin sığındığı, söz konusu gemilerin her türlü ihtiyaçlarının talep edilmesi halinde karşılandığı belirtildi.

Bu arada, bölgede avcılık yapan çok sayıda balıkçı da meteorolojik uyarıları dikkate alarak denize açılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:31 Kaynak: AA

Karadeniz Bölgesi, Karadeniz, Sinop, Güncel
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