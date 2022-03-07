Yük taşımacılığından kurtarılan atlar, rehabilitasyona alındı - Son Dakika
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Yük taşımacılığından kurtarılan atlar, rehabilitasyona alındı

07.03.2022 11:11
Yük taşımacılığından kurtarılan atlar, rehabilitasyona alındı

EDİRNE'de Keşan Belediyesi'nce 'At Arabaları Dönüşüyor' projesi kapsamında triportörler karşılığında alınan, daha önce yük taşımacılığında kullanılan atlar, Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'ndeki ahırlarda beslenip bakımları sağlanıyor.

EDİRNE'de Keşan Belediyesi'nce 'At Arabaları Dönüşüyor' projesi kapsamında triportörler karşılığında alınan, daha önce yük taşımacılığında kullanılan atlar, Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'ndeki ahırlarda beslenip bakımları sağlanıyor. Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KE-HAYKO) Başkanı Sevinç Cebeci, "Buraya getirilen atlar, tedavi ve rehabilite edildikten sonra sahiplendirilecek" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hibe desteğiyle Keşan Belediyesi'nce hayata geçirilen 'At Arabaları Dönüşüyor' projesinin 2'nci etabında at arabalarını teslim eden hak sahiplerine, triportör verildi. Yük taşımacılığından kurtarılan atlarsa Keşan Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'ne getirildi.

'ŞİMDİ DAHA RAHATLAR, ORTAMA ALIŞTILAR'Merkezin veteriner hekimi Hasan Nural, 'At Arabaları Dönüşüyor' projesinin 2'nci etabı kapsamında yük taşımacılığında kullanılan 46 attan 12'sinin getirildiğini belirterek, "Şu anda atlar, merkezdeki at ahırlarında duruyorlar. Gerekli bakım ve beslemelerini yapıyoruz. Bu atları, bundan sonra taşımacılık yapmayan çiftliklere ya da hobi amaçlı bakmak isteyen vatandaşlara sahiplendirmeyi düşünüyoruz. Onları artık taşımacılık işinden kurtarmayı planlıyoruz. Atlara iyi bakılmamış. Burada mümkün olduğunca sağlık durumlarını iyileştirmeye çalışıyoruz. Daha iyi koşullarda bakmaya ve beslemeye çalışıyoruz. Açıkçası çok iyi durumda gelmediler. Yeni geldiler. Bu bir süreç. 10- 15 gün sonra daha iyi olacaklardır. Geleli 1 hafta oldu. Şu an gerekli her şeyi yapıyoruz. Bakımları tamamlandıktan sonra işletme numarası olan çiftliklere atları sahiplendirmeyi düşünüyoruz. Çiftliği olan varsa hobi amaçlı da bakılabilirler. Belediyeye başvurmaları halinde elimizdeki atlardan istediklerini alabilecekler. Buraya ilk geldiklerinde biraz bocaladılar. Çünkü böyle büyük bir alanda uzun süre özgürce serbest dolaşmadılar. Şimdi daha rahatlar, ortama alıştılar, özgürce dolaşıyorlar" dedi.'HAYVANLARIN EZİYET ÇEKMESİNDEN YANA DEĞİLİZ'

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KE-HAYKO) Başkanı Sevinç Cebeci de, "Bundan çok memnunuz. En azından atlar eziyet görmekten kurtuldu. Aşırı şekilde yüklenip, eziyet görüyorlardı. Halk olarak çok büyük üzüntü içindeydik. Şimdi belediyemiz böyle bir proje yaptı. Buraya getirilen atlar, tedavi ve rehabilite edildikten sonra sahiplendirilecek. Dileriz, sahiplenenler eskiden yük taşıyan bu hayvanlara daha düzgün bir şekilde bakarlar. Bir şey daha istiyoruz; bu yük hayvanları sahiplerinin elinden alındı, yerlerine triportörler verildi ama bu insanların yeniden bir at elde edip, yeniden hayvanları aynı şekilde kullanmasını engellemek gerekiyor. Bunun içinde para cezalarının olmasını istiyoruz. Aynı şeylerin tekrar tekrar yaşanmasını istemiyoruz. Hayvanların eziyet çekmesinden yana değiliz. Yük hayvanı olması taşıyabileceğinden fazla yükün altına girmesi anlamı taşımaz. Burada eskisinden çok daha iyi olacaklarına inanıyoruz. Sahiplendirilirken de araştırılmadan verileceklerini düşünmüyorum. Biz de takipçisi olacağız. Dileriz, bunca zaman acı çekmiş hayatları artık güzel bir şekilde sonlanır" diye konuştu.


Yük taşımacılığından kurtarılan atlar, rehabilitasyona alındı
Yük taşımacılığından kurtarılan atlar, rehabilitasyona alındı
Yük taşımacılığından kurtarılan atlar, rehabilitasyona alındı
Yük taşımacılığından kurtarılan atlar, rehabilitasyona alındı
Yük taşımacılığından kurtarılan atlar, rehabilitasyona alındı
Yük taşımacılığından kurtarılan atlar, rehabilitasyona alındı
Yük taşımacılığından kurtarılan atlar, rehabilitasyona alındı
Yük taşımacılığından kurtarılan atlar, rehabilitasyona alındı
Yük taşımacılığından kurtarılan atlar, rehabilitasyona alındı
Yük taşımacılığından kurtarılan atlar, rehabilitasyona alındı
Yük taşımacılığından kurtarılan atlar, rehabilitasyona alındı
Yük taşımacılığından kurtarılan atlar, rehabilitasyona alındı
Yük taşımacılığından kurtarılan atlar, rehabilitasyona alındı
Yük taşımacılığından kurtarılan atlar, rehabilitasyona alındı
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İklim Değişikliği, Sokak Hayvanları, Veteriner, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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