YÜK TAŞIMADA KULLANDIKLARI ATI SEYHAN NEHRİ'NDE SERİNLETTİLER - Son Dakika

ADANA'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, 2 kişi, yük taşımakta kullandıkları atı Seyhan Nehri'nde yüzdürerek serinletti.

Kavurucu sıcakların hissedilmeye başladığı Adana'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı 37 derece ölçülürken, termometreler ise güneş altında 40 dereceyi gösterdi. Kentte iki kişi, yük taşımada kullandıkları atı, Seyhan Nehri'nde yüzdürerek serinletti. Arabasından ayırdıkları atı bir süre nehirde gezdiren bu kişiler, daha sonra bölgeden ayrıldı.