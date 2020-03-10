Yük taşıyan araçlar denetlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yük taşıyan araçlar denetlendi - Son Dakika

Yük taşıyan araçlar denetlendi

6 saat önce

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yük taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yük taşıyan araçlar denetlendi, System.String[]

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yük taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.


Ülke genelindeki uygulama kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak yük taşıyan araçların kazalara neden olan eksikliklerinin tespit edilmesi, sürücülerinin ise algılanan yakalanma riski duygularını artırmak, dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak trafik kurallarına en üst düzeyde uymalarının sağlanması maksadıyla yapılan denetimlerde 342 kamyonet, kamyon ve çekici türü araç denetlendi. - AMASYA

Amasya İl Jandarma Komutanlığı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:33 Kaynak: İHA
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