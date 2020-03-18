Yük taşıyan araçlara yönelik denetim - Son Dakika

Antalya'da yük taşıyan araçlara yönelik yapılan denetimde, 197 araç kontrol edildi, 94 sürücüye ise toplamda 54 bin 40 TL idari trafik para cezası uygulandı.



Şehirlerarası karayollarında yük taşımacılığı yapan araçların görünürlüğünü ve güvenliklerini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 13-15 Mart tarihleri arasında yük taşıyan araçlara yönelik ülke genelinde eş zamanlı özel denetim gerçekleştirildi.



İl genelinde 15 ekip ve 33 personelle yapılan denetim sonucunda, bin 197 araç kontrol edildi. Kontrol kapsamında 94 sürücüye 54 bin 40 TL idari trafik para cezası uygulandı. - ANTALYA