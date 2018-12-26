Son Dakika Haberleri: Yük Treni Hafif Ticari Araca Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Yük Treni Hafif Ticari Araca Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

13 dakika önce

Niğde'de bariyeri kapalı hemzemin geçitten geçmeye çalışan hafif ticari araca yük treninin çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Niğde'de bariyeri kapalı hemzemin geçitten geçmeye çalışan hafif ticari araca yük treninin çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet U. idaresindeki 51 DT 588 plakalı hafif ticari araca İlhanlı Mahallesi'nde bariyerleri kapalı hemzemin geçitten geçmeye çalışırken yük treni çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 300 metre sürüklenen araçtaki Ahmet Y. (40) hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ahmet Y'nin cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:46 Kaynak: AA

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