Yük Treni, Hafif Ticari Araca Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
40 dakika önce
NİĞDE'de hemzemin geçitte yük treninin çarptığı hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
NİĞDE'de hemzemin geçitte yük treninin çarptığı hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Özel İdare kavşağındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Yük treni, kapalı olan bariyerin köşesindeki açıklıktan geçmeye çalıştığı öne sürülen Mehmet Uğur (39) yönetimindeki 51 DT 588 plakalı hafif ticari araca çarptı. Yaklaşık 250 metre trenin önünde sürüklenen araçtaki Ahmet Yüksel (40) öldü, sürücü Mehmet Uğur ise ağır yaralandı. Mehmet Uğur, bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Otomobil, yapılan incelemenin ardından rayların üzerinden kaldırıldı.
- Niğde
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:50 Kaynak: DHA
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