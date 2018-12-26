Yük Treni, Hafif Ticari Araca Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı (2)
1 saat önce
KAZA ANI KAMERADA Niğde'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı yük treninin, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZA ANI KAMERADA Niğde
'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı yük treninin, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trenin bir süre aracı önünde sürüklediği görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:41 Kaynak: DHA
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