Son Dakika Haberleri: Yük Treni, Hafif Ticari Araca Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı (2)

Yük Treni, Hafif Ticari Araca Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı (2)

1 saat önce

KAZA ANI KAMERADA Niğde'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı yük treninin, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yük Treni, Hafif Ticari Araca Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı (2), System.String[]
KAZA ANI KAMERADA 

Niğde'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı yük treninin, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trenin bir süre aracı önünde sürüklediği görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:56 Kaynak: DHA

Niğde, Güncel
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