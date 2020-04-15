Yük treni hafif ticari araca çarptı: 5 yaralı - Son Dakika

112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Enes Kebeli, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazada sürücü Kebeli ile araçta bulunan eşi Sema, çocukları Mustafa, Mehmet ve Enes Kebeli yaralandı.

Adıyaman 'ın Gölbaşı ilçesinde, yük treninin hafif ticari araca çarpması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

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