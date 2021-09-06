Yük treni hemzemin geçitte hafif ticari aracı biçti: 3 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş 'ta bir yük treni, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı. Kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı

İktidara yakın olan gazeteci Cem Küçük'ten hükümete dikkat çeken uyarı: Gıda fiyatları cep yakıyor, bu soruna çözüm bulunmalı

Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos, ölümsüzlüğü bulmak için biyoteknoloji firmasına finansal destek veriyor

Kazayı görünce ambulans çağırdı, olay yerine yaklaşınca kendi karısı olduğunu gördü