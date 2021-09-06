Üye Girişi
Yük treni hemzemin geçitte hafif ticari aracı biçti: 3 yaralı - Son Dakika

Yük treni hemzemin geçitte hafif ticari aracı biçti: 3 yaralı

06.09.2021 11:13
Yük treni hemzemin geçitte hafif ticari aracı biçti: 3 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta bir yük treni, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı.

Kahramanmaraş'ta bir yük treni, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı. Kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Pazarcık ilçesi tren yolunda meydana geldi. Hemzemin geçitten geçmeye çalışan 46 P 9455 plakalı hafif ticari araca yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri isimleri öğrenilemeyen yaralılara müdahale ettikten sonra hastaneye kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Yük treni hemzemin geçitte hafif ticari aracı biçti: 3 yaralı
Yük treni hemzemin geçitte hafif ticari aracı biçti: 3 yaralı
Yük treni hemzemin geçitte hafif ticari aracı biçti: 3 yaralı
Yük treni hemzemin geçitte hafif ticari aracı biçti: 3 yaralı

Kahramanmaraş, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yük treni hemzemin geçitte hafif ticari aracı biçti: 3 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı 11:17 Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı İktidara yakın olan gazeteci Cem Küçük'ten hükümete dikkat çeken uyarı: Gıda fiyatları cep yakıyor, bu soruna çözüm bulunmalı 11:14 İktidara yakın olan gazeteci Cem Küçük'ten hükümete dikkat çeken uyarı: Gıda fiyatları cep yakıyor, bu soruna çözüm bulunmalı Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük 11:09 Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük
Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos, ölümsüzlüğü bulmak için biyoteknoloji firmasına finansal destek veriyor 10:49 Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos, ölümsüzlüğü bulmak için biyoteknoloji firmasına finansal destek veriyor Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu 10:40 Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu Kazayı görünce ambulans çağırdı, olay yerine yaklaşınca kendi karısı olduğunu gördü 10:16 Kazayı görünce ambulans çağırdı, olay yerine yaklaşınca kendi karısı olduğunu gördü
Şantiye bastığı iddia edilen ünlü iş insanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi ifade verdi 10:11 Şantiye bastığı iddia edilen ünlü iş insanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi ifade verdi Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler 09:38 Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler

Son Dakika Haberleri
11:16 Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı
11:14 İktidara yakın olan gazeteci Cem Küçük'ten hükümete dikkat çeken uyarı: Gıda fiyatları cep yakıyor, bu soruna çözüm bulunmalı
11:09 Keçide çıkan üçüncü boynuz ilgi çekiyor
11:09 Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük
10:58 Balayına gidecek yeni evli çift büyük bir engelle karşılaştı! Damat, aşısı eksik olduğu için uçağa alınmadı
10:49 Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos, ölümsüzlüğü bulmak için biyoteknoloji firmasına finansal destek veriyor
10:41 Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı
10:33 Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı
10:28 Ankara'da tarlada ortaya çıkan obruk, genişlemeye devam ediyor
10:14 Los Angeles'tan transfer edilen Diego Rossi'yi, Galatasaraylı Muslera ikna etti
Sigara paketlerinde marka adı veya şirket unvanı kısaltmasının yazılması zorunlu hake geldi Sigara paketlerinde marka adı veya şirket unvanı kısaltmasının yazılması zorunlu hake geldi         
11:23
Afganistan'da direnişin merkezi Pençşir'i ele geçiren Taliban duyurdu: Emrullah Salih, Tacikistan'a kaçtı Afganistan'da direnişin merkezi Pençşir'i ele geçiren Taliban duyurdu: Emrullah Salih, Tacikistan'a kaçtı         
11:17
Keçide çıkan üçüncü boynuz ilgi çekiyor Keçide çıkan üçüncü boynuz ilgi çekiyor         
11:10
Balayına gidecek yeni evli çift büyük bir engelle karşılaştı! Damat, aşısı eksik olduğu için uçağa alınmadı Balayına gidecek yeni evli çift büyük bir engelle karşılaştı! Damat, aşısı eksik olduğu için uçağa alınmadı         
10:59
Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı         
10:42
Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı         
10:34
Los Angeles'tan transfer edilen Diego Rossi'yi, Galatasaraylı Muslera ikna etti Los Angeles'tan transfer edilen Diego Rossi'yi, Galatasaraylı Muslera ikna etti         
10:14
Gine'deki darbeci komutan Albay Mamady Doumbouya'nın İsrail ve Birleşik Krallık'ta eğitim aldığı ortaya çıktı Gine'deki darbeci komutan Albay Mamady Doumbouya'nın İsrail ve Birleşik Krallık'ta eğitim aldığı ortaya çıktı         
09:48
Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı         
09:30
Damada tam 60 metre uzunluğunda 5 liralık banknotlar taktılar: Eziyet olsun diye yaptık Damada tam 60 metre uzunluğunda 5 liralık banknotlar taktılar: Eziyet olsun diye yaptık         
09:29
Sınıfta pozitif vaka çıkması halinde eğitime devam edilecek! İşte MEB'den 81 ile Kovid-19 rehberi Sınıfta pozitif vaka çıkması halinde eğitime devam edilecek! İşte MEB'den 81 ile Kovid-19 rehberi         
08:52
Cumhurbaşkanlığı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün toplanıyor! Masada 4 konu başlığı var Cumhurbaşkanlığı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün toplanıyor! Masada 4 konu başlığı var         
08:21
Son Dakika: Taliban, Afganistan'daki direnişin merkezi olan Pençşir'i ele geçirdi Son Dakika: Taliban, Afganistan'daki direnişin merkezi olan Pençşir'i ele geçirdi         
07:46
İsmail Balaban 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final maçında altın kemerin sahibi oldu İsmail Balaban 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final maçında altın kemerin sahibi oldu         
07:27
El frenini çekmeyi unutan koca, eşinin ölümüne neden oldu El frenini çekmeyi unutan koca, eşinin ölümüne neden oldu         
20:14
ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi         
16:54
MasterChef Didem, yarışmadaki halini unutturdu! Görenler dönüp tekrar bakıyor MasterChef Didem, yarışmadaki halini unutturdu! Görenler dönüp tekrar bakıyor         
16:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2021 11:29:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yük treni hemzemin geçitte hafif ticari aracı biçti: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement