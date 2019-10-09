Son Dakika Haberleri: Yük treni hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Yük treni hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 2 yaralı

Yük treni hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 2 yaralı

41 dakika önce

KÜTAHYA'da kontrolsüz hemzemin geçitte yük treninin çarptığı kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Yük treni hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 2 yaralı, System.String[]

KÜTAHYA'da kontrolsüz hemzemin geçitte yük treninin çarptığı kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Şehit Üstçavuş Şekip Erdem Caddesi'nde meydana geldi. Makinistliğini Y.Ö.'nün yaptığı 33311 sefer sayılı yük treni, kontrolsüz hemzemin geçitte Furkan Gönültaş yönetimindeki 34 MJZ 77 plakalı elektrik kablosu yüklü kamyonete çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsü Furkan Gönültaş ile yanındaki Kadir Gencer ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı yaralılar, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bahçelievler Mahallesi, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:55 Kaynak: DHA
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