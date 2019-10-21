Son Dakika Haberleri: Yük treni hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Yük treni hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 2 yaralı

Yük treni hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 2 yaralı

1 saat önce

MUŞ'ta hemzemin geçitte yük treninin çarptığı kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Yük treni hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 2 yaralı, System.String[]

MUŞ'ta hemzemin geçitte yük treninin çarptığı kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Bitlis'ten Muş'a giden yük treni, Sanayi Sitesi karşısındaki hemzemin geçitte, Serhat Bingöl ile Abdulaziz Çevik'in içerisinde bulunduğu 49 AT 566 plakalı kamyonete çarptı. Kazada Serhat Bingöl ile Abdulaziz Çevik yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık personelini tarafından kamyonetten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada kamyonette hasar meydana gelirken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Bitlis, Bingöl, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:16 Kaynak: DHA
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