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YÜK TRENİ HEMZEMİN GEÇİTTE OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 YARALI - Son Dakika

YÜK TRENİ HEMZEMİN GEÇİTTE OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 YARALI

16.11.2021 15:59
YÜK TRENİ HEMZEMİN GEÇİTTE OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 YARALI

KAHRAMANMARAŞ'ta, hemzemin geçitte yük teninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, hemzemin geçitte yük teninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Sümer ile Eyüp Sultan mahalleleri arasındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e giden makinist E.A.'nın kullandığı 65528 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitte Hacı T. yönetimindeki 46 AAV 510 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü Hacı T. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri ilk müdahalesini yaptığı Hacı T.'yi ambulansla hastaneye götürdü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-

YÜK TRENİ HEMZEMİN GEÇİTTE OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 YARALI
YÜK TRENİ HEMZEMİN GEÇİTTE OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 YARALI
YÜK TRENİ HEMZEMİN GEÇİTTE OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 YARALI
YÜK TRENİ HEMZEMİN GEÇİTTE OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 YARALI
YÜK TRENİ HEMZEMİN GEÇİTTE OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 YARALI
YÜK TRENİ HEMZEMİN GEÇİTTE OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 YARALI

Kahramanmaraş, Eyüp Sultan, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YÜK TRENİ HEMZEMİN GEÇİTTE OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: YÜK TRENİ HEMZEMİN GEÇİTTE OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 YARALI - Son Dakika
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