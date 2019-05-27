Yük treni iş makinesini çarptı
5 saat önce
Sivas'ta lokomotifin iş makinesine çarpması sonucu hasar meydana geldi.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:19 Kaynak: AA
'ta lokomotifin iş makinesine çarpması sonucu hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Hanlı-Bedirli köyleri arasında TCDD tarafından yürütülen yarma ve modernizasyon çalışmalarına malzeme taşıyan tren, aynı bölgede çalışan ve raylara giren iş makinesine çarptı.
Lokomotifin raydan çıktığı kazada, yaralanan olmadı, trende ve iş makinesinde hasar oluştu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı Mayıs'ta 2 Bin 124 Liraya Yükseldi
MHP, Saldırıya Uğrayan Gazeteci Önkibar Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
Son Dakika! Müge Anlı'nın Programında Aranan Minik Ecrin'in Cansız Bedenine Ulaşıldı!
Esad Rejimi, Terör Örgütü YPG/PKK ile Yeni Petrol Anlaşması Yaptı