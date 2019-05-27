Son Dakika Haberleri: Yük treni iş makinesini çarptı

Yük treni iş makinesini çarptı

5 saat önce

Sivas'ta lokomotifin iş makinesine çarpması sonucu hasar meydana geldi.

Yük treni iş makinesini çarptı, System.String[]
Sivas'ta lokomotifin iş makinesine çarpması sonucu hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Hanlı-Bedirli köyleri arasında TCDD tarafından yürütülen yarma ve modernizasyon çalışmalarına malzeme taşıyan tren, aynı bölgede çalışan ve raylara giren iş makinesine çarptı.
Lokomotifin raydan çıktığı kazada, yaralanan olmadı, trende ve iş makinesinde hasar oluştu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:19 Kaynak: AA
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