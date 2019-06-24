Son Dakika Haberleri: Yük treni minibüse böyle çarpmış
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Yük treni minibüse böyle çarpmış

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Adana-Mersin seferini yapan yük treni, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, karşıya geçmeye çalışan 63 LZ 951 plakalı minibüse çarptı. Kazada, içerisinde Suriyeli tarım işçilerinin bulunduğu bildirilen minibüsteki yolculardan 1'i olay yerinde hayatını kaybederken, ikisi ağır 4 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde raylar üzerinde motoru duran minibüs sürücüsünün araçtan inip kaçması ve yük treninin araca çarpması yer alıyor.
(İHA)
Yük treni minibüse böyle çarpmış
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:50 Kaynak: İHA
Tren Kazası, Tarsus, Mersin, Güncel
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