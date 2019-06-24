Son Dakika Haberleri: Yük treni servis minibüsüne çarptı: 1 ölü, 8 yaralı - kaza anı
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Yük treni servis minibüsüne çarptı: 1 ölü, 8 yaralı - kaza anı

36 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde yük treninin servis minibüsüne çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yük treninin servis minibüsüne çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte yük treni, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 63 LZ 951 plakalı servis minibüsüne çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.
Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.
Yük treni servis minibüsüne çarptı: 1 ölü, 8 yaralı - kaza anı
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:25 Kaynak: AA
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